Reggio, nella notte maxi controlli in città. Test stupefacenti: uomo risultato positivo

Nella notte tra il 9 ed il 10 agosto sono stati effettuati dalla Polizia Municipale controlli straordinari in gran parte della città di Reggio Calabria.

Le operazioni di “maxi-controllo” sono iniziate poco dopo mezzanotte, terminando alle prime ore dell’alba e sono state concentrate su: corretta viabilità, alcool test e test stupefacenti.

Una uomo, in particolare, al controllo degli stupefacenti è stato trovato positivo, ed è stato immediatamente trasportato da una pattuglia agli Ospedali Riuniti, non prima di aver sequestrato la droga presente ancora sul mezzo.

Sono stati inoltre effettuati sequestri di merce ed emanate sanzioni nel rispetto del decreto sicurezza.

Tutte le operazioni di controllo sono effettuate in primis per garantire sicurezza e tranquillità alle famiglie, ma anche per tutelare ragazzi e ragazze, purtroppo facili prede di situazioni devianti che mettono a rischio l’incolumità propria ed altrui.