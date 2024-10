Reggio, nuova villetta Sant’Ambrogio. Tutto pronto per l’apertura – FOTO

Sarà una giornata storica, non solo per i residenti del quartiere di Santa Caterina, ma per tutti i reggini e per l’intera città. Reggio Calabria avrà un nuovo spazio dedicato alle famiglie ed in particolar modo ai più piccoli.

Questa mattina verrà inaugurata la nuova Piazzetta del quartiere nord della città intitolata a Enza e Iliano Sant’Ambrogio, ex villetta di Santa Caterina.

Scivoli, dune e arrampicate, altalene, panchina, tavolini, un campo bocce, tanto verde e un’area sgambamento dedicata agli amici a quattro zampe.

CityNow vi mostra in anteprima tutti i dettagli e le immagini della nuova villetta.