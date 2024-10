Reggio, nuova vita per il Centro Estetico Adaheli, da oggi nel cuore della città – FOTO

Nuova location, nuovo inizio. Il Centro Estetico Adaheli riprende il suo lavoro a pieno ritmo sul bellissimo sfondo del Corso Garibaldi.

Grande successo per l’inaugurazione di martedì 7 agosto che ha visto la partecipazione di amici, parenti e tanti affezionati clienti, che nonostante il “trasloco” del centro estetico hanno deciso di non abbandonare il loro punto di riferimento per il benessere del loro corpo.

Vittoria Caccamo, direttrice del centro estetico reggino, è infatti ormai conosciuta in città per le sue capacità, grazie alle quali, da 10 anni a questa parte, continua a trasmettere la sua stessa passione al giovane staff.

Un ambiente minimal, dai toni neutri che crea la giusta atmosfera per il vostro completo relax. Si presenta così agli occhi degli avventori la nuova location. Attrezzature all’avanguardia, servizi unici in città, ma soprattutto un elevato grado di professionalità, queste le carte vincenti che fanno di Adaheli un centro estetico di eccellenza.

“Non ci aspettavamo un così grande consenso – afferma Vittoria – il cambiamento è sempre un rischio, ma durante l’inaugurazione dei nuovi locali abbiamo potuto toccare con mano la fedeltà dei clienti che ci seguono da una vita”.

Oltre ai servizi di make-up, epilazione laser, ricostruzione unghie, trattamenti viso e corpo, massaggi, laminazione ciglia, extecion ciglia e pedicure, Adaheli proporrà a tutti i suoi clienti anche servizi mai visti prima in città.

Tra questi HiTermic l‘onda di calore selettiva, un macchinario per un’azione anti age e rassodamento di viso e corpo. Da Adaheli sarà possibile inoltre trovare il trattamento di radiofrequenza, per viso e corpo ed ancora trattamenti mirati al dimagrimento ed alla cellulite, Esm Sphere Sculpt. Da non dimenticare è anche il settore cosmetico, per cui Adaheli sceglie la linea Rever e il make up con i prodotti Stage Line.

“Un ringraziamento speciale – prosegue Vittoria – va anche al nostro staff, senza il quale questa avventura non sarebbe potuta divenire realtà”.

