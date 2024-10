Reggio, Oasi pronto a ripartire

In attesa della decisione sull’istanza di aggiornamento presentata in Prefettura l’Oasi riapre i battenti.

Secondo quanto raccolto da Citynow, la società di gestione del famoso ritrovo estivo reggino ha adottato un modello organizzativo di controllo teso ad eliminare i punti critici di contatto con la criminalità organizzata e per questo spera di ottenere dall’organo di governo un provvedimento a contenuto liberatorio.

Nel mentre sono state già richieste le licenze al SUAP di Reggio Calabria e comunicato al demanio marittimo l’inizio dei lavori di riqualificazione che dovrebbero partire già dalla prossima settimana.

La società intende riaprire dal primo agosto lo stabilimento chiuso ormai da tre lunghi anni.

Dalla Prefettura di Reggio Calabria dunque arriva la disponibilità ad avviare un percorso amministrativo mirato a riaprire le porte di una struttura fondamentale per la città e per lo sviluppo del territorio in termini turistici e occupazionali.