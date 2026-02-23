Nasce la Reggio-Old School BIC: al via l’avventura nel CSI Over 40

Prende ufficialmente il via, da questa stagione, la nuova avventura della Reggio-Old School BIC, società che parteciperà al campionato CSI Over 40. Un progetto che unisce passione, amicizia e spirito di appartenenza, nel segno della tradizione cestistica reggina.

A raccontare la genesi della squadra è Nicola Famà, tra i promotori dell’iniziativa:

“Più o meno il gruppo è quello dello scorso anno con i Lumakold – spiega – ci siamo dovuti riorganizzare e grazie ad Antonio Cugliandro e a tutta la famiglia BIC per averci accolti in questo nuovo progetto. Ma noi ci divertiamo sempre, lo facciamo per puro divertimento, vista anche l’età che… incombe“.

Un gemellaggio che nasce in un momento di grande fermento per il basket cittadino, trainato dall’exploit della Reggio BiC in Serie A Fipic e nelle competizioni europee. Un movimento che sta riportando entusiasmo e visibilità alla pallacanestro reggina.

“È importante che ci sia un pò di livello alto perché è da tanto che manca al basket in piedi – commenta Famà –. È chiaro che parliamo di carrozzina, ma il livello alto fa da traino a tutto il movimento. Quest’anno ci sarà proprio l’Eurocup 2 qui. Noi come Reggio BIC Old School saremo sicuramente presenti: è bello, si crea movimento. Mi dispiace solo che ci sia poco interesse attorno a questo mondo della carrozzina. Meriterebbe molto di più”.

La Reggio-Old School BIC riparte dunque dall’amicizia e dalla voglia di stare insieme, indossando la canotta della Reggio BIC in un campionato, quello Over 40 del CSI, che rappresenta soprattutto un’occasione di aggregazione.

Un gruppo che non ha perso la passione per il parquet e che, tra ricordi e nuove sfide, è pronto a scrivere un altro capitolo della propria storia cestistica. Perché il tempo passa, ma l’amore per il basket – quello vero – resta immutato.