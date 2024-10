Reggio: Parco Caserta tra novità e sicurezza, riaperte tutte le attività

In caso di temperatura superiore ai 37.5°, non si potrà accedere all’interno del centro sportivo

Parco Caserta Sport Village riapre tutte le attività. Da giovedi 1 ottobre, il centro sportivo reggino è tornato a ‘respirare’ pienamente. Via libera a tutte le attività del Parco, comprese quelle della piscina, l’orario di apertura torna continuato, dalle 7 alle 22.30.

Tantissime le novità della stagione 2020-2021, a partire dal sistema di prenotazione. Per limitare al massimo gli assembramenti e facilitare la gestione delle prenotazioni ai clienti, è stato introdotto un sistema di prenotazioni attraverso ‘SporTrick’, una web app appositamente dedicata.

Come funziona? Nulla di più semplice. Basta contattare la segreteria inviando una mail a segreteria@parcocaserta.com, in risposta arriveranno le credenziali per accedere e le informazioni per utilizzare il nuovo sistema di prenotazioni.

Una volta ricevute le credenziali di accesso, si potrà subito utilizzare Sport Trick per gestire tutte le attività all’interno di Parco Caserta Sport Village. Organizzare le attività, utilizzare lo shop per approfittare delle imperdibili offerte e acquistare qualsiasi tipo di abbonamento. Tutte le prenotazioni saranno gestite da remoto, attraverso la web-app ‘SporTrick’, mentre per ogni informazione o richiesta è attiva la mail segreteria@parcocaserta.com.

Tra le tante novità di Parco Caserta, tre discipline che arricchiscono l’offerta di servizi del centro sportivo. ‘Circuit Running’ è la disciplina che è un mix tra running e corpo libero, un modo nuovo per tenersi allenati e in forma. AquaXfit è l’innovativa disciplina acquatica ad alto impatto che garantisce divertimento, tonificazione e sviluppo di diversi comparti muscolari. In poche parole, è la rivisitazione in acqua del crossFit. Parco Caserta è l’unica struttura presente in Calabria dove è possibile trovare AquaXfit. Il Cross Training, altra novità del Parco Caserta, completa l’allenamento tradizionale di body-building, che mira a lavorare un muscolo isolato. Da alcuni anni è diventato uno sport di tendenza accessibile a tutti ed è ormai considerata la disciplina per eccellenza del recupero forma.

Al Parco Caserta la sicurezza di staff e clienti è la priorità. Per gestire meglio tutte le normative anti-Covid, il numero di corsi è aumentato, così da svolgersi di un numero ridotto di persone. Predisposti, presso la struttura, percorsi di entrata ed uscita per facilitare il flusso di persone presenti all’interno di Parco Caserta.

Una volta arrivati all’ingresso del centro sportivo, i clienti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore ai 37.5°, non si potrà accedere all’interno del centro sportivo. Il rientro sarà possibile solo attraverso la presentazione di apposita certificazione medica.

Da ricordare infine come dal 1 ottobre, tutti gli abbonamenti sospesi nei mesi precedenti causa Covid-19, sono ripartiti regolarmente in automatico.