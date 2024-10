Reggio, Pasquetta in provincia? Fuori porta all’Altalia tra buon cibo e divertimento

E’ una delle strutture alberghiere nella provincia di Reggio Calabria più note in Italia. Un villaggio a due passi dallo Ionio conosciuto da turisti di tutto il mondo e riconosciuto come una delle location più amate della costa del gelsomino.

L’hotel villaggio Club Altalia di Brancaleone si propone, in occasione della pasquetta 2019, ai tanti reggini con un evento rivolto alle famiglie e non solo.

Situato all’estremo lembo meridionale della Calabria, sul mare Ionio, a ridosso di Capo Spartivento, l’Altalia offre ampi spazi in cui godersi serenamente intere giornate di relax in un clima ideale.

Una vera e propria oasi immersa in una intensa vegetazione tra piscine, viali alberati e campi sportivi. Divertimento assicurato per i ragazzi che potranno liberamente e gratuitamente praticare tennis, basket, pallavolo, basket e calcio. Sarà al servizio dei più piccoli anche il servizio animazione e mini club.

Lo staff dell’Altalia ha ideato dunque, per il lunedì di Pasquetta, una giornata all’insegna del relax per i genitori e del divertimento per bambini e ragazzi.

MENU

Per il pranzo ci pensa il ristorante dell’Altalia che propone un ricco menu con antipasto, primo, secondo e dessert a soli 28 euro e un menu bambini a soli 15 euro.

INFO E PRENOTAZIONI

Per info e prenotazioni chiamare al 0964\933031 o 0965\890738