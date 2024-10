Reggio, Pizzimenti: ‘Sindaco Falcomatà incapace di realizzare progetti’

“Il Sindaco Falcomatà, in cinque anni di consiliatura, non solo non è riuscito a realizzare progetti ed iniziative di spessore in grado di alimentare l’economia che, purtroppo, continua a rimanere stagnante, ma non è riuscito a fronteggiare nemmeno l’ordinaria gestione e con essa l’enorme quantità di spazzatura che ormai ha invaso l’intera comunità. Il vicesindaco Armando Neri, che ha anche la delega all’ambiente, per fronteggiare questo problema ha annunciato una task-force destinata a pulire la città in lungo e in largo. Nonostante lo sforzo, sarà molto difficile che questa operazione possa sortire l’effetto sperato per la semplice ragione che l’Amministrazione Comunale continua a reiterare l’errore di tenere in piedi il sistema porta a porta che la stragrande maggioranza dei reggini non ha mai accettato perché ritenuto inefficace. Sulla validità di questo sistema, fin dall’inizio abbiamo espresso i nostri dubbi e, responsabilmente, all’Amministrazione Comunale, in alternativa a questo progetto, abbiamo proposto la realizzazione in tutta la città delle isole ecologiche di prossimità dove collocare dei moderni cassonetti, azionati mediante una scheda elettronica, ma non siamo stati ascoltati.”