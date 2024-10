ReggioMerdopolitana, l’hashtag contro Falcomatà lascia il segno

Nonostante il disastro ambientale generato, sono in molti (oltre il sindaco) a non 'mandar giù' quella scritta.

Fa male a tutti leggere, della propria città, un messaggio simile.

Veder storpiata la parola ‘Metropolitana‘ in ‘Merdopolitana‘, accostata al nome del posto in cui vivi, genera (vuoi o non vuoi) una ferita. E anche profonda.

Se poi quella scritta viene esposta durante un’importante manifestazione nel cuore della città, proprio davanti ai palazzi istituzionali governativi, l’accusa si fa ancora più sonora.

Nel pomeriggio di ieri, durante l’incontro organizzato da tre giovani donne, per protestare contro il sistema dei rifiuti ed in particolare contro le carenze del sistema di raccolta del porta a porta, tra gli striscioni presenti, uno tra tutti ha lasciato il segno.

La scritta ‘Reggio Merdopolitana’, preceduta da un’hashtag ha suscitato centinaia di reazioni. A poche ore dalla protesta in piazza Italia animata da cittadini delusi e arrabbiati per i cumuli di rifiuti in città, sempre più insistenti, è il sindaco Falcomatà il primo a rispondere all’offesa.

“Io uno striscione con scritto “città merdopolitana” non lo accetto e non mi piace – scrive Falcomatà, affidandosi a FB – La città è una grande famiglia, la famiglia in difficoltà si ama sempre, non diventa mai di merda, non è il fine di nessuno, non lo dovrebbe essere mai”.

Preceduto da un:

“Serve tempo, la città tornerà alla normalità perché sono state individuate le soluzioni e ve ne accorgerete già dai prossimi giorni”.

Falcomatà lancia dunque una sfida a chi denigra la propria città assicurando nel breve termine un cambiamento.

I cittadini sono però rassegnati. Basta percorrere la strada per Gambarie per accorgersi del delirio in cui viviamo. A poche curve da Reggio si presentano scene apocalittiche con tonnellate di rifiuti che invadono e offendono l’Aspromonte.

