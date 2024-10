Lazzaro, tragedia sfiorata nella notte durante intervento VVF: la nota

Anche questa notte quello che doveva essere un “normale” incendio abitazione, ha rischiato di diventare una tragedia per la famiglia dei Vigili del Fuoco. Questa volta la variante “imprevedibile” intrinseca per ogni intervento è stata che all’interno dell’abitazione erano custoditi un elevato numero di contenitori di GPL. Alcuni di questi contenitori (le comuni bombole per uso domestico), interessati dal rogo hanno provocato più deflagrazioni causando il ferimento di uno dei Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento.

Una nuova tragedia sfiorata, potremmo dire ma per fortuna niente di grave. Piena solidarietà e vicinanza all’amico collega ferito, e un ringraziamento a tutti i vigili del fuoco che quotidianamente, con professionalità e abnegazione, compiono il proprio dovere a rischio della propria vita.