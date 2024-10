Reggio, presentati ‘Stati Generali delle Politiche Giovanili’ della Città Metropolitana

Ad introdurre l’evento è stato il dirigente del Settore 5, Formazione della Città Metropolitana, Francesco Macheda che ha sottolineato come : “l’evento è organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio, nello specifico dal Settore 5, insieme alla commissione Politiche giovanili presieduta da Adele Briganti e con il supporto fattivo del consigliere delegato Antonino Castorina. Il team di partner che ha sostenuto questa importante tre giorni comprende ANCI, Agenzia Giovani, Consiglio Nazionale dei Giovani e tanti altri ancora che dimostrano come il lavoro di squadra da ottimi risultati”.

“Vogliamo incoraggiare i nostri giovani” – ha proseguito Macheda – “a conoscere prima e partecipare poi a tutte le iniziative e i progetti che stiamo ponendo in essere. Gli stati generali rappresentano in questo contesto un nuova riscossa che vogliamo imprimere al nostro territorio. Con gli stati generali ampliamo la rosa di attività che abbiamo già posto in essere per il nostro territorio e vogliamo rilanciare in vista di un percorso continuo che vogliamo portare avanti.”

Presenti insieme al dirigente della Metro City anche Francesco Danisi del direttivo del Consiglio Nazionale dei Giovani, Luca Cristarella del consiglio degli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Miriam Idone coordinatrice metropolitana di ANCI GIOVANI, Adele Briganti, Presidente della commissione Politiche giovanili della Metro City e il Consigliere delegato al Bilancio, alla Formazione e alle Politiche Giovanili Antonino Castorina.

“Il filo conduttore della tre giorni che si svolgerà a Scilla, è l’impegno delle nuove generazioni nei processi di cambiamento del nostro territorio” ha affermato Castorina. “ Produrremo un libro bianco di idee che intendiamo sottoporre a livello nazionale per implementare il confronto sulla tematica, portando come best practice proprio l’attività svolta in questi anni dalla Città Metropolitana. All’interno della tre giorni si discuterà anche di pubblica amministrazione e digitalizzazione, Presenteremo i risultati del bando Metropolidea”. “Vogliamo mettere in rete le buone pratiche che abbiamo intrapreso fino ad oggi” – ha concluso Castorina – “per produrre un nuovo modello di gestione e per poter far fiorire nuove idee di amministrazione all’interno del nostro territorio metropolitano”.