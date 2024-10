Reggio, presentati Presidenti e Vicepresidenti delle Consulte comunali

Questa mattina alle ore 10,30, presso Palazzo San Giorgio, sono stati presentati i neonati organismi di partecipazione.

Si sono, infatti, concluse le procedure di elezione dei Presidenti e Vicepresidenti delle Consulte comunali, che diventano così attive ed operative.

L’occasione è stata un momento di confronto sull’importanza dello strumento e sull’opportunità di partecipare attivamente ai processi amministrativi dell’Ente.

Erano presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla Partecipazione Irene Calabrò, il Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Funzionario responsabile dell’Albo delle associazioni Fulvio Cama.

Le dichiarazioni del Sindaco, Giuseppe Falcomatà: “Lo scopo delle Consulte era quello di sostituire le circoscrizioni e serve ad avvicinare i cittadini all’amministrazione. Faccio un grosso in bocca al lupo a chi da oggi si occuperà delle attività inerenti allo sviluppo della nostra città. Ringrazio le associazioni che da sempre operano nella nostra città, che lo fanno da sempre, ma da oggi in veste “istituzionale”. Tante cose non sarebbero stati risolti se non ci fosse stato il contributo sincero e genuino delle associazioni.”