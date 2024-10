Reggio, primo incontro delle associazioni per le feste natalizie

di Domenico Suraci – Si è svolto presso il salone delle conferenze di Palazzo “Corrado Alvaro” un incontro con tutti gli operatori che intendono presentare programmi ed eventi per le prossime feste natalizie nella città di Reggio Calabria. Inizialmente la riunione era stata programmata presso l’Urban Center, ma l’elevata presenza degli addetti ai lavori ha determinato il cambio di location.

Oltre trenta gli interventi, a partire dal rappresentante del Museo dello Strumento Musicale col suo direttore Demetrio Spagna, dell’Aiparc con Irene Tripodi, della Fidapa Morgana con la neoeletta presidentessa Tiziana Tiziano, il Reghium Juli con Giuseppe Bova, l’associazione “amici del Museo” con Franco Arillotta, l’associazione “Incontriamoci sempre” con Marco Mauro, la Biesse Associazione Culturale Bene Sociale con Bruna Siviglia, Comitato Corso Sud con Luciano Simone e numerosi altri importanti protagonisti delle manifestazioni da programmare per il periodo natalizio.

Tutti i presenti hanno portato un loro qualificato contributo per rendere la città di Reggio Calabria pronta per questo Natale, con luminarie, mercatini, iniziative solidali, sport e tanto altro.

Presenti per l’Amministrazione comunale, oltre al Sindaco anche Giovanni Latella, Nicola Paris, Irene Calabrò, Filippo Quartuccio, Saverio Anghelone ed il consigliere della città metropolitana Demetrio Marino che hanno dimostrato con i loro interventi durante l’appassionato dibattito, di condividere a pieno le possibili proposte per affrontare nel migliori dei modi il periodo delle festività natalizie.

«Tutte le associazioni, gli operatori culturali, i gruppi musicali, le compagnie teatrali, che hanno intenzione di realizzare un evento o un’iniziativa per il Natale della Città – ha affermato il sindaco – sono state invitate. Sappiamo che le festività sono un momento di esposizione importante per la nostra Città e per questo, negli anni si è voluto sempre condividere l’organizzazione del Natale, cosi come l’estate reggina e le festività mariane, con le realtà culturali presenti sul territorio. Questa volta volendo fare ancora di più, incontrandoci prima, in attesa del bando, per raccogliere eventuali proposte, ascoltare suggerimenti, illustrare e condividere le linee di indirizzo. Sono convinto – ha concluso il primo Cittadino – che sia questo il metodo corretto da utilizzare per una buona riuscita della programmazione culturale della Città».

Le proposte, le idee e gli spunti organizzativi illustrati durante l’assemblea potranno ora essere presentati per iscritto, fino al prossimo 25 ottobre, inviando una email, indirizzata al primo Cittadino, all’indirizzo di posta elettronica sindaco@reggiocal.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Proposte Natale 2017”.