Reggio, al via il nuovo progetto scolastico “Sesso di colpa”

Sabato 16 Febbraio, dalle ore 10.00, presso l’Istituto scolastico “Panella Vallauri” RC, la Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà lieta di presentare il Progetto “SeSso di Colpa”, rivolto agli studenti degli istituti scolastici superiori per sensibilizzarli rispetto i fenomeni del disagio intimo e della violenza, declinati in ogni forma: violenza contro le donne, strategie di vittimizzazione e processi di manipolazione, suggestione e influenzamento dei soggetti più fragili, disturbo narcisistico della personalità, tabù, stereotipi, azioni antisociali e distruttive tra i più giovani, diseducazione ai valori del rispetto e dell’accoglienza dell’altro, disturbi di identità, carenze affettive e perdita di punti di riferimento nel processo di crescita personale durante l’età evolutiva, disforia giovanile e mancanza di autostima, aggressività e devianze comportamentali di ogni tipo.

L’Istituto scolastico Panella ha accolto e sviluppato il Progetto con grande entusiasmo così come già altre scuole dell’intero comprensorio metropolitano attendono di essere coinvolte in questa iniziativa che mira appunto a fornire risposte allo sciacallaggio esistenziale cui sono sottoposti tanti giovanissimi, usati come cavie inconsapevoli di strategie di marketing, da una parte, e di controllo sociale dall’altra. Sulla base delle indicazioni ministeriali e, tanto più, alla luce dei fatti di cronaca che vedono tragicamente coinvolte ragazze in abusi di ogni genere, crediamo si palesi che proprio alle scuole spetti il compito di affrontare le problematiche relative a tutte le forme di discriminazione per contrastare ogni forma di violenza e aggressione contro la dignità della persona, la violenza contro le donne basata sul genere per affermare, di contro, il rispetto delle alterità tra i sessi e dei diversi orientamenti sessuali, i ruoli di genere non stereotipati, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e il diritto alla integrità personale.

“SeSso di Colpa” vuole dunque essere un vero e proprio progetto di prevenzione perché ci sia tra i giovani una presa di coscienza critica sui fenomeni della violenza tutta, in un’ottica di rispetto e apprezzamento delle differenze umane. In plenaria gli studenti presenteranno propri elaborati audio-video sugli argomenti del dibattito e tutto si svolgerà in spirito di assoluta reciprocità e bilateralità di esame con gli allievi.

Saranno presenti, oltre le componenti della Commissione, la Consigliera di Parità Paola Carbone, il Giornalista Pubblicista Filippo Sorgonà e le professioniste Psicologhe Dott.Stefania Messina, Dott.ssa Maura Placanica e Dott.ssa Viviana Maffoda, di “Mente&Relazioni”, una start up a vocazione sociale che opera sul territorio e che eroga servizi di formazione, ricerca e intervento rivolti a individui, di diverse fasce d’età, coppie e famiglie.

In particolare, le psicologhe aiuteranno i ragazzi nell’esposizione degli elaborati da loro prodotti, indagando le motivazioni e le emozioni che li hanno orientati nella scelta dei contenuti ed elaboreranno strategie funzionali per il fronteggiamento del fenomeno.

Particolarmente attese la perfomance teatrale dell’Attore Lorenzo Praticò e le letture dell’Autore Mario Alberti.