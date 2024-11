Reggio pronta ad ospitare il Gran Galà della Moda

La cornice del Museo Nazionale della Magna Grecia ospiterà la passerella dell’alta moda reggina. Federmoda Confcommercio Reggio Calabria presenta il Gran Galà della Moda in programma il prossimo 28 Maggio, dalle ore 20:30, che vedrà la presenza dei massimi rappresentati della Federazione Moda Italia in città, il Presidente Renato Borghi e il Segretario Generale Massimo Torti.

Federazione Moda Italia Reggio Calabria, così come a livello nazionale, è la più importante organizzazione di rappresentanza del dettaglio e ingrosso dei settori abbigliamento, tessile per arredamento, tessuti per abbigliamento, pelletterie, accessori, articoli sportivi. Costituita lo scorso anno, ha già realizzato con successo numerose iniziative sul territorio.

Una serata, quella del prossimo 28 Maggio, che rientra nell’ambito degli eventi organizzati da Confcommercio, in collaborazione con CCN (Centro Commerciale Naturale) Magna Grecia e CCN Piazza De Nava per il rilancio delle imprese locali del territorio reggino che sarà presentata nei prossimi giorni.

Un’elegante e raffinata sfilata di moda con ambizioni che vanno ben aldilà del semplice defilè. Infatti, l’obiettivo è quello di creare un sistema di sinergie territoriali che operano per la realizzazione di eventi utili a dare visibilità alla città, alle imprese e ad un sistema di aggregazione sempre più importante in questa fase di crisi. A tal proposito il Gran Galà non coinvolgerà solo le imprese della moda ma anche fioristi, gioiellieri, acconciatori e istituzioni del territorio capitanate del Coni Regionale e l’Enasco 50&più. Il tutto per creare un momento di moda, cultura, sport. La sfilata coinvolgerà, tra gli altri, i migliori atleti calabresi nell’insolito ruolo di modelli/modelle.

Grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, Palazzo Piacentini farà da sfondo all’alta moda maschile e femminile. Una passerella lunga 20 metri collegherà il Museo con le gradinate di piazza De Nava, il tutto sarà accompagnato da un gioco di luci.