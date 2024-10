A Reggio il meeting internazionale sull’abbandono precoce dei corsi di istruzione

Nell’ambito del Progetto transnazionale “A School for tomorrow’s Europe: Dropout Prevention, Intervention, and Retrieval through Art Education” si è svolto a Reggio Calabria nel periodo dal 17 al 21 luglio u.s. il meeting intermedio dei partner coinvolti.

Il Progetto, vede come partner internazionali il Município de Barcelos (PT), l’Agrupamento de Escolas de Barcelos (PT), l’Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (PT), il Comune di Chorkowka (PL), la Zespol Szkol Ksztalcenia Ustawicznego (PL) e la Krosnienski Uniwersytet Trzeciego Wieku (PL), mentre il partenariato italiano è composto dal Comune di Reggio Calabria, dal Liceo Artistico “Preti/Frangipane”, scuola polo per il progetto e che ha ospitato l’incontro, dall’Associazione Darsàna Teranga.

Il progetto, ideato e scritto dal reggino Massimiliano Strati, studia il fenomeno dell’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione il quale rappresenta un serio problema in molti paesi dell’UE ed è divenuto sempre più oggetto di particolare attenzione da parte di ricercatori, decisori politici ed educatori. L’obiettivo dell’Unione Europea, nell’ambito della strategia europea per la crescita Europa 2020, nel campo dell’istruzione, è quello di arrivare ad un tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% entro il 2020. Tuttavia ogni obiettivo della strategia Europa 2020 è stato tradotto in obiettivi nazionali (e talvolta regionali) per riflettere le situazioni e le circostanze specifiche di ogni Stato membro.

Il progetto cerca di comprendere il fenomeno dell’abbandono precoce nei paesi partner (Italia, Polonia e Portogallo) e promuove lo sviluppo di politiche e misure per contrastarlo attraverso l’Arte, vista come strumento che permette un maggiore coinvolgimento nel processo educativo e formativo degli alunni, i quali, progressivamente, avranno l’opportunità di scoprire le proprie strategie di apprendimento, di migliorare le performance e di incrementare la motivazione intrinseca.

Giorno 18 luglio, la Delegazione straniera dei partecipanti al Progetto, accompagnata dall’Assessore alle Politiche Comunitarie, avv. Giuseppe Marino, è stata ricevuta dal vicesindaco avv. Armando Neri il quale ha evidenziato il valore di una continua apertura al dialogo e alla cooperazione tra Stati membri dell’Unione Europea, soprattutto per affrontare tematiche come l’abbandono scolastico, che sono, purtroppo, sempre più attuali. L’Assessore Marino ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nell’utilizzo dei Fondi Europei e nella trasmissione di best practices.

Al meeting reggino ha anche preso parte un rappresentante dell’Agenzia Nazionale portoghese, visto l’elevato livello didattico nonché la qualità e rilevanza del progetto.