Reggio, provincia più azzurra d’Italia. Cannizzaro: “Boom di adesioni”

Dopo la fase iniziale di riorganizzazione del partito in tutta la provincia di Reggio Calabria, e l’entusiasmante boom di adesioni al partito azzurro in riva allo stretto da parte di tantissimi amministratori tra sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio, oggi registriamo un altro trionfale risultato, Reggio Calabria è la provincia più azzurra di Italia. Il partito del Presidente Silvio Berlusconi ha incrementato il tesseramento per la stagione 2019 nella città di Reggio e la sua provincia del 230%, triplicando l’obbiettivo indicato dal partito Nazionale e portando oltre 3000 nuovi iscritti, superando di gran lunga ogni rosea previsione.

Progetti concreti e risultati politici conquistati sul campo, hanno incontrato il reale compiacimento della gente che, in un’ottica di partecipazione ampia e condivisa, non hanno esitato a voler far parte del futuro di Forza Italia.

Un risultato reso possibile dal grande lavoro di sinergia territoriale messo in campo da questo coordinamento provinciale e che ha trovato nel senatore Marco Siclari, nell’onorevole Maria Tripodi, nei Consiglieri Regionali, Sindaci e rappresentanti amministrativi sparsi sull’intera area reggina, una squadra efficiente e vincente. Caratteristiche e numeri che riportano il nostro partito a primeggiare in termini di organizzazione politica ed elettorale in riva allo stretto e che pone solide basi per le imminenti elezioni europee e per le prossime future amministrative/regionali.

Elementi di un progetto sicuramente semplice ma ben ramificato che si prefigge di raggiungere lo scopo di governare il territorio attraverso una chiara e leale opera di espansione, includendo tutte quelle forze sane e produttive della nostra società che hanno voglia di investire sul futuro dedicando tempo, risorse e professionalità proprie, esclusivamente per il bene comune.

A giorni sarà individuata la data per lo svolgimento del Congresso provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, il primo del nuovo corso, dove il disegno politico dell’assetto operativo del partito prenderà la sua forma definitiva, indicando obiettivi reali e strumenti capaci per il conseguimento inteso.

Come già espresso in passato, la nostra azione proseguirà incessantemente, all’insegna del lavoro certosino e del delicato compito di individuare le migliori risorse umane dell’intera provincia, e non solo. Sono certo, anche alla luce di questi dati, che l’entusiasmo condiviso dalla gente ed il desiderio di essere protagonisti del proprio futuro, produrrà gli effetti benefici di cui la nostra provincia, e la nostra amata Reggio Calabria, hanno impellente necessità, per riproporsi sulla scena regionale e nazionale con l’importanza e l’attenzione che meritano.

Francesco Canizzaro