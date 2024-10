Reggio, quarta edizione del premio poesia ‘San Gaetano Catanoso’

Il concorso, per gli adulti, in questa edizione, consterà di due sezioni a tema libero, una per il vernacolo ed una in lingua italiana

E’ stato pubblicato il bando di concorso della quarta edizione del premio di poesia dedicato al patrono della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’idea nata dalla sinergia creatasi fra le Associazioni “Il Giardino di Morgana”, “La Voce del Sud”, “Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso” e l’Associazione di Promozione Sociale Padre Gaetano Catanoso, tende a creare un momento di crescita culturale che sta diventando un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative culturali tese alla valorizzazione della figura ed alla sensibilizzazione ai valori incarnati dal Santo. Dopo la più che positiva esperienza della scorsa edizione, caratterizzatasi per la significativa novità del coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi”, gli organizzatori hanno deciso di puntare in maniera ancora più decisa nella direzione di far conoscere l’Asinello del Signore fra le giovani generazioni. Ecco, quindi, che oltre al “Catanoso-De Gasperi”, questa quarta edizione coinvolgerà anche l’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” di Melito Porto Salvo ed i suoi numerosi plessi sparsi in tutto il comprensorio. Altra novità decisamente importante riguarda la location della giornata finale del Premio in cui verranno consegnati i riconoscimenti che andrà a valorizzare un altro dei luoghi del Santo. L’evento, infatti, si svolgerà a Chorio di San Lorenzo presso il locale Auditorium, il prossimo 15 maggio.

Il concorso, per gli adulti, in questa edizione, consterà di due sezioni a tema libero, una per il vernacolo ed una in lingua italiana. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due poesie. Sono ammesse anche le poesie già premiate e pubblicate in altri concorsi, purché i diritti siano rimasti di esclusiva proprietà dei singoli autori. Le opere, corredate da una scheda anagrafica e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento, dovranno pervenire entro il 15 Aprile 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: amicisangaetanoca tanoso@gmail.com oppure potranno essere consegnate presso il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, in Reggio Calabria, contattando il numero: 3489308724. L’intero bando è scaricabile sul sito www.ilgiardinodimorgana.it o dalla pagina facebook “Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso”

Info: amicisangaetanocatano so@gmail.com oppure al numero 3489308724.