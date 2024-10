Reggio, riaperta al traffico veicolare e al trasporto pubblico la strada di Mosorrofa

“Risolvere nella maniera ottimale e definitiva la problematica della strada di Mosorrofa, è per l’amministrazione Falcomatà non solo una priorità ma soprattutto una necessità per fornire risposte concrete ai cittadini del quartiere”.

A dichiararlo è il Capogruppo del PD a palazzo San Giorgio, Antonino Castorina.

“Le condizioni della strada, che sarà oggetto di un intervento organico di manutenzione e di miglioramento, sono di una pericolosità estrema. Già nella immediatezza del fatto, il delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone insieme al geologo Postorino, da subito si sono attivati per riaprire la strada al trasporto pubblico ed al traffico veicolare ed evitare ulteriori disagi per una parte di popolazione che per troppi anni è stata utilizzata solo come bacino elettorale” ha affermato Castorina.