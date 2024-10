Reggio, Marra (M.A.P.): “L’incubo rifiuti continua”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del presidente del Movimento Autonomo Popolare, Pietro Marra, riguardante la situazione rifiuti. Di seguito la nota stampa integrale.

“Non si ferma l’ incubo dei rifiuti a Sala di Mosorrofa ma come dice qualcuno la città è tornata alla normalità e a testa alta; il nostro appello di alcuni mesi fa di rimpiazzare i circa 20 cassonetti dati alle fiamme è rimasto inascoltato.

Sarà tutta colpa dei “lordazzi” oppure di un sistema della raccolta dei rifiuti che è al collasso e che rischia di sprofondare sempre di più; l’orgoglio dell’ amministrazione comunale non ha permesso in alcune zone strategiche della città come Ciccarello, Rione Marconi, Arghillà e così via, la reintroduzione anche provvisoria dei cassonetti per tamponare la situazione igienico sanitaria. Tra dimissioni e fuggi fuggi il sindaco Falcomatà sta perdendo tanti pezzi del suo puzzle a discapito di noi cittadini”.