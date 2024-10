Fuga dal sud, Marra (M.A.P.): “Migliaia di giovani e famiglie costretti ad emigrare”

In questi giorni sento parlare ai tg nazionali della famosa fuga dei giovani e non soltanto dal Sud Italia verso il Nord, ma addirittura all’estero, per trovare un posto di lavoro e un pò di dignità personale visto che nella nostra terra del Sud partendo da Trapani passando per Reggio Calabria Potenza Lecce Napoli e così via ci si affida ai politicanti per sperare di trovare una sistemazione lavorativa.

Purtroppo vediamo spesso in tv le inchieste di Striscia la Notizia e de Le Iene che mettono in evidenza le assunzioni strane a chiamata diretta oppure con il cosidetto “voto di scambio” con il quale i candidati in cambio di favori leciti o illeciti promettono ad un elettore di ricambiare il voto da parte di quest’ultimo con un tornaconto personale, o con una promessa dello stesso.

Questa pratica molta diffusa dalle nostre parti, negli ultimi anni ha prodotto la fuga di tutti quei giovani che dopo la laurea e varie specializzazioni speravano di poter entrare nel mondo del lavoro proprio nella terra natale; purtroppo lo spopolamento continua e qui rimangono soltanto i “raccomandati” o chi ancora può essere mantenuto o aiutato dai genitori.

La politica locale e regionale degli ultimi anni ha accentuato sempre di più questa pratica che ha poi indotto la maggior parte di loro a votare il “M5S” non soltanto per protesta ma in particolar modo per fare un dispetto ai grandi partiti di centro destra e centro sinistra che hanno pensato soltanto a sistemarsi i suoi; il Reddito di Cittadinanza è poi servito a colmare le lamentele dei disoccupati e non solo, quindi una specie di mancetta che non è servita e non servirà a creare posti di lavoro o convincere le grandi aziende a venire ad investire qui da noi.

Da anni mi batto a far capire che con il voto di scambio si fà male a noi stessi e alla città perchè se scendi a certi compromessi per una illusione di un posto di lavoro non puoi dopo lamentarti se non hai acqua nei rubinetti di casa, non hai illuminazione nelle strade, hai buche killer e non puoi uscire di casa per i rifiuti abbandonati a cielo aperto.

Se voti e continuerai a votare il politico di turno per un posto di lavoro devi abbassare la testa e tenerti tutti i problemi che ci sono in città.