Reggio Ritmica: verso l’Olimpo della ginnastica ritmica.

Reggio Ritmica non è un sogno per la città di Reggio Calabria ma una fervida realtà

Un’annata pienamente soddisfacente e ricca di medaglie è stata quella che ha visto protagoniste le atlete di Reggio Ritmica, sodalizio reggino di giovane costituzione, capitanato dalla dottoressa Benedetta Lombardi- psicologa dello sport , tecnico Federale ed ufficiale di gara fgi- e presieduto dalla Dott.ssa Grazia Palermo.

L’anno sportivo agonistico si è riaperto con i campionati gold di ginnastica ritmica di categoria e specialità.

Al primo appuntamento della stagione, tenutosi il 22 settembre al Palagiovino di Catanzaro lido, le atlete del sodalizio reggino della sezione GR “alta specializzazione” si sono fatte trovare ben preparate portando a casa esecuzioni convincenti che hanno permesso loro di salire sui gradini più alti del podio.

La head coach Benedetta Lombardi ha puntato al massimo, schierando in pedana ben sei ginnaste, ad oggi tutte qualificate alla fase interregionale, che si terrà in Toscana dal 24 al 27 ottobre .

È Reggio Ritmica a detenere il primato Reggino del numero più alto di atlete agoniste a partecipare ai campionati Gold di ginnastica ritmica, riservati alla rosa dei talenti della ginnastica ritmica italiana.

Peraltro le giovanissime nate negli anni 2014-2013-2012-2011-2010, hanno saputo dar prova di tutto il loro valore già alla prima prova del campionato gold, debuttando per la prima volta in un campionato di così alto livello con soli pochi mesi di preparazione.

Reggio Ritmica, sodalizio prodigio, poiché giovanissimo e capitanato da una giovanissima tecnica vanta già un palmares di tutto rispetto in ambito federale e tiene alto il nome della città di Reggio Calabria.

Le futuribilissime atlete hanno portato a casa i seguenti piazzamenti :

Carlotta Russo, classe 2010 è medaglia d’oro nella specialità cerchio e medaglia d’argento nella specialità palla.

Gaia Fiore, classe 2013 è medaglia d’oro nella specialità Palla

Sylvie Romeo,classe 2011 è medaglia d’oro nella specialità cerchio

Ludovica Pepè, classe 2012 è medaglia d’argento nelle specialità corpo libero e palla.

Chiara Lombardo, classe 2013 è medaglia d’argento nella specialità cerchio e medaglia di bronzo nella specialità corpo libero.

Rosanna Sarica, la più piccola del roster, classe 2014 porta a casa un ottimo secondo posto nella specialità palla.

Tutte le atlete sopra citate hanno condotto una brillante scalata verso il massimo.

Solo a giugno e con grande soddisfazione ai campionati Nazionali silver FGI Chiara Lombardo era sul tetto d’Italia come campionessa Nazionale nella categoria silver LD A3 nell aspecialita cerchio( LD e LE sono le più alte divisioni della categoria silver, in cui si misurano ginnaste gold).

Gaia Fiore, come un auto in corsa, sempre alle finali nazionali silver nel campionato LD A3 ha agguantato una finalissima al corpo libero fianco a fianco della compagna ed amica Lombardo a soli pochi decimi dal podio.

Rosanna Sarica centra la finalissima con l’attrezzo palla, segno premonitore del suo debutto in gold ed infine

Francesca Priolo in finalissima al nastro.

Sempre anche quì in campo nazionale nelle categorie silver LD A3 e LC2 A1 e A3 sono state le uniche reggine presenti.

Solo due anni e mezzo fa , e per qualcuna anche meno, il loro “battesimo” in pedana e l’inizio del loro percorso agonistico.

Le atlete prodigio della città di Reggio Calabria sono velocemente passate dai campionati agonistici silver , in cui hanno fatto incetta di premi e finalissime a livello nazionale e regionale, fino ad arrivare oggi a debuttare nelle massime categorie Gold, in cui avranno modo di confrontarsi con le associazioni più forti d’Italia in ambito di alta specializzazione ( serie A- serie B- Serie C).

In estate, le atlete sopra citate insieme alle compagne di squadra Beatrice Fazzari e Francesca Priolo hanno vissuto, nonostante così piccole il sogno di ogni atleta: si sono approcciate al lavoro olimpico avendo avuto la fortuna e la possibilità di allenarsi presso l’Accademia federale di ginnastica ritmica “Ginnastica Fabriano” fino a soli pochi giorni prima dalla partenza delle due individualiste italiane Sofia Raffaeli ( bronzo olimpico Parigi 2024) e Milena Baldassarri ( già alla sua seconda olimpiade come finalista). Ancora in pedana, stavolta in casa a Reggio Calabria, anche insieme a Maria Zaffagnini ex atleta della nazionale azzurra che per anni ha anche militato in massima serie. Dunque in casa Reggio Ritmica, realtà tutta made in RC, si respira aria di altissimo livello e di costante crescita.

Non è finita qui, Reggio Ritmica ha in cantiere tanto altro lavoro sul settore dell’agonistica di alta specializzazione, ma anche sul settore silver.

Le atlete dedicate all’alta specializzazione saranno impegnate nel campionato di serie C gold di ginnastica ritmica ( di cui la formazione con prestito resta ancora secretata ) e nei campionati individuali e di squadra gold con atlete nate dal 2016 al 2010.

Le atlete del roster silver prenderanno invece parte a tutti i campionati predisposti dalla federazione ginnastica d’Italia ( individuali e di squadra) .

Parliamo di numeri per il 2025? Per Reggio ritmica scenderanno in pedana almeno 30 atlete agoniste dislocate nelle diverse categorie gold e silver.

L’unico obiettivo è quello di far bene e tenere alto il nome della città di Reggio Calabria, riportando lo sport reggino al suo vecchio splendore .

Prossimi imminenti appuntamenti gold il 6 ottobre per la seconda prova regionale

Il 24-25-26-27 ottobre per la zona tecnica che vedrà le nostre portacolori impegnate a gareggiare tra le migliori ginnaste del sud Italia

Ed infine la fase nazionale in programma ad inizio novembre.