Reggio, San Giorgio d’Oro 2020: i ringraziamenti del GOM

Questa mattina il Sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, in visita alla Direzione del Presidio “Riuniti, ha consegnato al Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli”, ing. Iole Fantozzi, la targa celebrativa del San Giorgio d’Oro 2020. La massima onorificenza cittadina è stata assegnata al G.O.M. di Reggio Calabria con la seguente motivazione:

“Tenendo la barra dritta nella tempesta scatenata dalla pandemia del Covid19, il Grande Ospedale Metropolitano è riuscito a contrastare il virus nell’area metropolitana reggina. Il nostro GOM non si è lasciato cogliere di sorpresa dalla crisi e, valorizzando le risorse professionali interne, suscitando così un commovente moto di solidarietà nella cittadinanza, ha dimostrato all’Italia intera l’eccellenza degli operatori tutti della sanità reggina. La comunicazione puntuale, competente e scevra da toni allarmistici e recriminativi, è stata il completamento di un lavoro straordinario al servizio della salute dei cittadini”.

Pertanto, la Direzione Aziendale esprime i più sinceri ringraziamenti all’Amministrazione Comunale ed al Sindaco Falcomatà per l’importantissimo riconoscimento e per le parole e le azioni spese a sostegno dell’Ospedale, in particolar modo le donazioni di strumentazioni e beni che sono pervenute nelle scorse settimane ed i numerosi interventi pubblici a sostegno dell’operato del G.O.M..

L’assegnazione del San Giorgio d’Oro 2020 all’Ospedale è, dunque, emblematica dell’ottimo lavoro svolto da tutti i suoi dipendenti, sanitari e amministrativi, nell’affrontare l’epocale emergenza epidemiologica con tempismo, professionalità e determinazione, offrendo risposte concrete e rapide alla cittadinanza.

Nel corso della consegna della targa celebrativa il Sindaco Falcomatà ha, infatti, sottolineato l’importante riavvicinamento che si è registrato tra la cittadinanza reggina ed il suo Ospedale, sviluppatosi in un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione.

L’ing. Iole Fantozzi, nel ringraziare il primo cittadino, ha affermato che si è trattato di compiere diligentemente “il proprio dovere” fissando come primo obiettivo “la salute di tutti i cittadini nonché la sicurezza degli operatori sanitari”.

Infine, il Sindaco, accompagnato dal Commissario Straordinario del G.O.M., dal Direttore Sanitario Aziendale, dott. Giuseppe Foti, dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Araniti, si è recato nel piazzale COVID-19 per rendere omaggio agli operatori sanitari in servizio nel Centro COVID-19 allestito ad hoc, e con grande celerità, per l’emergenza. L’omaggio delle autorità è stato salutato con un lungo applauso da tutti i partecipanti.