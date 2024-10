Reggio scende in piazza per la campagna dell’A.I.D.O. ‘un Anthurium per l’informazione’

In 1500 piazze di tutta Italia si rinnova l’appuntamento “Un Anthurium per l’informazione”, la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule promossa da A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, che sarà presente con i suoi volontari nelle principali piazze italiane, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

I volontari del Gruppo Comunale A.I.D.O. di Reggio Calabria, guidati dal presidente Nicola Pavone, allestiranno per la straordinaria occasione due postazioni presso la Piazza della Chiesa di San Giorgio al Corso/Tempio della Vittoria ed all’interno del Centro Commerciale “Porto Bolaro” di Via Nazionale San Leo di Reggio Calabria con i seguenti orari sabato 30 settembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e domenica 1 ottobre 2017 (Ore: 10.00 -13.00 e 17.00 – 20.00).

Dal 1973 A.I.D.O., con oltre 1 milione e 350 mila soci, si batte affinché la cultura dell’informazione e della sensibilizzazione sul tema della donazione si diffonda in maniera corretta e possa portare ad una scelta che in moltissimi casi significa donare la vita. Per questo motivo la campagna di questa edizione ha come sottotitolo “I donatori sono un dono speciale”.

I dati dei primi mesi del 2017 indicano, infatti, un aumento di trapianti del 15% rispetto all’anno precedente che era già stato un anno record: nel 2016 sono state 3.694 le persone trapiantate che hanno potuto continuare a vivere grazie alla scelta solidale di un donatore; non si può dimenticare, però, che oltre 9.000 sono i pazienti ancora in lista di attesa.

A questo scopo da anni A.I.D.O. si impegna a diffondere con diverse modalità le informazioni corrette sui trapianti: attraverso la giusta comunicazione sui media, informando i cittadini attraverso la Giornata Nazionale di sensibilizzazione, con la proposta dell’Anthurium, mettendo a disposizione un numero verde, organizzando incontri nelle scuole per far conoscere ai ragazzi l’importanza della donazione come dovere morale e sociale di ogni cittadino.

A.I.D.O. è impegnata affinché i cittadini maggiorenni italiani esercitino il diritto-dovere di manifestare la propria volontà, operando insieme con le Istituzioni civili nell’ambito sociale, sanitario e culturale affinché possano rispondere alle esigenze delle persone in attesa di trapianto.

Infatti A.I.D.O. collabora assiduamente e si confronta con il Ministero della Salute (attraverso il Centro Nazionale Trapianti), il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il vasto mondo della sanità in Italia: Ospedali, USSL/ATS, e tanto altro. Essere favorevoli alla donazione di organi e tessuti è un gesto di solidarietà; ognuno di noi o un nostro caro potrebbe avere bisogno un giorno del trapianto.

L’essere favorevoli alla donazione permette di aumentare gli organi disponibili e garantire in futuro, a chiunque ne avesse bisogno, la possibilità di ricevere un dono prezioso. L’impegno di A.I.D.O., che l’anno prossimo festeggerà i 45 anni di attività, è cercare di essere presente in tutte le occasioni possibili per far arrivare il messaggio ai 40 milioni di cittadini maggiorenni che non hanno ancora fatto una scelta di vita.

Per informazioni e domande sull’Associazione è attivo da lunedì a sabato il numero verde: 800 736 745. È possibile iscriversi ad A.I.D.O. recandosi nelle sedi regionali o provinciali o comunali in tutta Italia oppure scaricando il modulo online e spedendolo via posta ad Aido Regionale Calabria c/o Avis Corso Garibaldi 585 – 89127 Reggio Calabria oppure a: A.I.D.O. Nazionale, Via Cola di Rienzo 243 – 00192 Roma.