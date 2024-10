Reggio Scienza 2018 tra tecnologia, cultura e alternanza scuola-lavoro

Dal 29 Gennaio al 2 Febbraio 2018 si terrà la XXVII Settimana nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica. Di seguito il programma di “Reggio Scienza 2018: Tecnologia, Scienza, Cultura, Alternanza Scuola-Lavoro”:

LUNEDÌ 29 GENNAIO

Apertura della Settimana nazionale della Cultura scientifica e tecnologica

Ore 9.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

IL RISCHIO SISMICO RACCONTATO AI BAMBINI

SPETTACOLO SOTTO LA CUPOLA Esperti Planetario

Ore 19.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

BIODIVERSITÀ E CRISI AMBIENTALE: VERSO UNA VISIONE DI ECO-SISTEMA

Dott. Sergio Tralongo, Direttore Parco Nazionale d’Aspromonte

MARTEDÌ 30 GENNAIO

Ore 9.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

SPETTACOLO SOTTO LA CUPOLA Esperti Planetario

Ore 17.00 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

PARAFRASANDO MARGARET WERTHEIM: “I PANTALONI DI PITAGORA: DIO, LE DONNE E LA SCIENZA”

Prof.ssa Angela Misiano, Responsabile scientifico Planetarium Pythagoras

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

Ore 9.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

I PASSI DELLA SCIENZA

SPETTACOLO SOTTO LA CUPOLA Esperti Planetario

Ore 18.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

DISSESTO IDROGEOLOGICO: TECNOLOGIA PER LA PREVENZIONE

Prof. Giuseppe Bombino, Dip. di Agraria Università Mediterranea – Presidente Parco Nazionale d’Aspromonte

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

Ore 9.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

I PASSI DELLA SCIENZA: DALL’ASTRONOMIA E COSMOLOGIA DEGLI ANTICHI GRECI AI GIORNI NOSTRI

SPETTACOLO SOTTO LA CUPOLA Esperti Planetario

Ore 18.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

IL CIELO RUBATO

Prof. Marco Romeo, Esperto Planetario

Ore 21.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

ONDE GRAVITAZIONALI E ASTRONOMIA MULTI-MESSENGER: LA NUOVA ERA DELL’ASTRONOMIA”

Prof. Giovanni Palamara, Esperto Planetario

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Ore 9.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

SPETTACOLO SOTTO LA CUPOLA Esperti Planetario

Ore 18.00 PLANETARIUM PYTHAGORAS

Chiusura della Settimana nazionale della Cultura scientifica e tecnologica alla presenza delle Autorità

IL PRESENTE E IL FUTURO DEL LAVORO NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Prof. Carlo Francesco Morabito, Dip. di Ingegneria Civile Università Mediterranea

OSSERVAZIONE DEL CIELO CON GLI STRUMENTI Esperti del Planetario

LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE ALL’INTERNO DELLA SETTIMANA SONO APERTE ALLA CITTADINANZA TUTTA.

È STATA SEGNALATA AL MIUR LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI DEGLI ALLIEVI DEL LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” RC E DEL LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” RC CHE IN ATTO SVOLGONO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO IL PLANETARIO.

LE ATTIVITÀ ANTIMERIDIANE NECESSITANO DI PRENOTAZIONE.

