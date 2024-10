Reggio – Associazioni e Comuni: online il bando per la concessione di contributi economici 2020

Pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria gli Avvisi Pubblici esplorativi rivolti ad Associazioni Culturali, organizzazioni private, Comuni, Società e Associazioni sportive, per la concessione di eventuali contributi economici per le attività che ricadranno nell’anno 2020.

Così l’Amministrazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà intende sostenere le attività fondamentali dei Comuni nel promuovere la cultura sul territorio e, allo stesso modo, intende promuovere le attività sportive e culturali quali fondamentali espressioni di libertà e di partecipazione alla vita della collettività locale, favorendo lo sviluppo della comunità stessa.

ha affermato il Sindaco Giuseppe Falcomatà:

“Intendiamo attivare il processo culturale attraverso un supporto finanziario ai Comuni. I Comuni ricadenti sul territorio avranno il nostro sostegno nella realizzazione di eventi e iniziative di rilevanza comunale e ultracomunale. Per quanto riguarda lo sport e la cultura poi, costituiscono elementi formativi indispensabili per la crescita sociale e, per tale ragione, vanno incentivate e sostenute le attività che possano arricchire nostri territori”.