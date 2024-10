Reggio, pubblicate graduatorie provvisorie per contributi economici

In riferimento alla “Concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione anni 2017/2018″, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi al beneficio e l’elenco dei partecipanti esclusi.

Avverso la graduatoria provvisoria e l’elenco dei partecipanti esclusi potrà essere presentato ricorso entro 15 gg. dalla publicazione sul sito Istituzionale.

CLICCA QUI per consultare le graduatorie provvisorie.

Per la Concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2017/2018, le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 17/09/2018 ed entro e non oltre le ore 12:30 del 22/10/2018.

CLICCA QUI per l’Avviso integrale, l’Allegato A e la Dichiarazione del richiedente.