A Reggio la manifestazione 'Spegni le luci', Aloisio: "Servono misure speciali per salvare le nostre imprese"

A Reggio Calabria la manifestazione in difesa delle aziende 'Spegni le luci. Accendi i tuoi diritti'. Crisi economica e caro bollette, le aziende reggine hanno spento per 10 minuti le luci delle insegne e delle vetrine sul Corso Garibaldi e non solo. Un buio simbolico, a rappresentare la voragine economica che rischia di risucchiare il tessuto produttivo di aziende ed imprenditori reggini. Leggi anche: A Reggio la manifestazione in difesa delle aziende 'Spegni le luci. Accendi i tuoi diritti' Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Rc, ha fatto il punto della situazione al termine dell'incontro tenutosi in Prefettura. "Abbiamo incontrato il Prefetto Mariani, lo ringraziamo per la disponibilità. Ci ha assicurato che le proposte che abbiamo avanzato saranno portate all'attenzione del Consiglio dei Ministri, per noi questo è un grande traguardo raggiunto. La problematica non è relativa soltanto al caro bollette, ma alla crisi economica in generale, che non temo finirà dopo la pandemia. La questione tributaria è al primo posto, siamo tartassati da tasse e cartelle. Chiediamo una rottamazione quater, che permetta alle aziende di pagare il solo tributo e spalmandolo almeno in 180 mesi", le parole di Aloisio.

Non misure spot ma un intervento strutturale in sostegno di aziende e imprese oramai allo stremo dopo due anni di pandemia e una crisi economica che rischia di cancellare ogni speranza relativa al futuro. I dati forniti da Aloisio sono uno spaccato fedele delle difficoltà che stanno rischiando di soffocare il tessuto economico calabrese e non solo.

"A dicembre 2021 il 60% delle cartelle nazionali non sono state pagate, nel nostro territorio siamo attorno al 75%, è un dato abbastanza eloquente. Chiediamo che i tributi locali 2020 e 2021 azzerati, magari con i ristori del Governo ai Comuni per i mancati introiti. Avanzata inoltre la proposta per le aziende che non licenziano, sgravandole di contributi per più anni e poi con sconti al 50%, senza limiti di età e sesso", evidenzia il presidente di Confindustria Rc.

Non solo sostegni economici, sgravi e rinvii delle cartelle ma anche misure in favore delle imprese che non licenziano e di quelle che, nonostante la crisi, puntano a nuove assunzioni.