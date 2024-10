Reggio, la stazione di S.Caterina si trasforma in Galleria d’Arte

Domenica 24 marzo, per salutare l’arrivo della Primavera, la stazione F.S. di S Caterina, dalle ore 17.00 alle 21.00, si trasformerà in galleria d’arte con la mostra dal titolo “Colori” a cura dell’artista Adele Canale.

I fiori saranno il leitmotiv delle opere di Adele.

Per l’occasione, Eurofiori di Valentina arricchirà la Stazione con addobbi floreali, per dare un tocco di profumi all’inizio di primavera. A seguire, degusteremo il nuovo piatto di Eleonora, gli Spaghetti Primavera e, in chiusura, la Torta Primavera del Dolce Capriccio.