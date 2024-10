Reggio, gli studenti dell’I.C. Bevacqua a lezione di ‘Apple’

All’I.C. Galluppi Collodi – Bevacqua con il supporto della “APPLE” è stato presentato il progetto di “Coding” con gli studenti e un team di docenti, per imparare a programmare con Swift. Con IPad gli studenti imparano a scrivere in codice in modo divertente e interattivo. L’app Swift su IPad sfrutta la funzione multi-touch, così agli studenti basta un dito per trascinare pezzi di codice sullo schermo e vedere subito i risultati.

Gli alunni usano il codice per controllare dei personaggi e apprendono i contatti base della programmazione risolvendo rompicapi. Vedere un’idea trasformarsi in qualcosa di concreto è una forma di apprendimento potentissimo. Grazie alle lezioni speciali sui IPad, i ragazzi possono creare programmi per muovere un robot o controllare il volo di un drone.

Il progetto, accolto con entusiasmo dal corpo docenti o dagli studenti, è stato presentato da “APPLE” ai genitori in occasione dell’Openday.