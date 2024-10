Reggio, sulla facciata del GOM messaggio di speranza: ‘Amiamo e teniamo alla nostra città’

“La proiezione è stata realizzata per ringraziare l’ospedale e tutti gli operatori in prima linea contro il Covid-19.”

Il Grande Ospedale Metropolitano ringrazia i ragazzi di Visual Show (che ieri sera hanno omaggiato il personale dell’Azienda Ospedaliera con una proiezione) mediante un post pubblicato sulla propria pagina Facebook:

Amiamo e teniamo molto alla nostra città. Per questo -affermano i ragazzi di Visual Show– abbiamo voluto ringraziare colorando con un messaggio di speranza la facciata del nostro ospedale Melacrino Morelli di Reggio Calabria. E ancora una volta dal nostro team, grazie di tutto al GOM per tutto il loro duro lavoro in questi tempi difficili. Abbiamo utilizzato 2 laser (1 green da 20watt e 1 rgb da 10watt)