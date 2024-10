Reggio, omaggio al GOM: grazie a tutti gli operatori in prima linea contro il Covid-19

Da parecchi giorni ormai, in quel di Reggio Calabria, il Grande Ospedale Metropolitano (GOM) con tutto il suo personale sta affrontando la lotta contro il Coronavirus. La proiezione a cura di Visual Show (in foto) è stata realizzata per ringraziare l’ospedale e tutti gli operatori in prima linea contro il Covid-19.

