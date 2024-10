Reggio: Superbonus 110%, Tucci (M5s): ‘Così rilanciamo il Paese’

“In Italia ci siamo sempre sentiti dire che se riparte il comparto dell’edilizia riparte l’economia, ma nessuno ci ha mai spiegato come farlo, tenendo conto del fatto che è un mercato già saturo e in piena crisi da decenni. Per by-passare il problema e superare l’impasse come MoVimento 5 stelle abbiamo pensato occorresse una nuova strategia capace di rilanciare il settore edilizio in chiave ecologica agevolata da una vantaggiosa misura fiscale: così è nata l’idea del Superbonus al 110 per cento, introdotto nell’ultimo decreto Rilancio”.

Lo afferma, in una nota, il portavoce alla Camera dei Deputati per il MoVimento 5 Stelle, Riccardo Tucci annunciando il convegno sul tema di venerdì 4 settembre, alle ore 18, in piazza Biagio Camagna a Reggio Calabria, al quale prenderanno parte il candidato a sindaco per le prossime amministrative Fabio Foti nonché gli aspiranti consiglieri.