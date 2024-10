Reggio Tattoo Convention, al via il countdown!

“Anche la nostra fantastica città, finalmente, ha la sua prima convention di tattoo”.

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Reggio Calabria avrà finalmente una sua Tattoo Convention. L’evento organizzato dall’associazione TAAG sta per iniziare. L’orologio segna ormai poche ore all’inizio dell’evento tanto atteso dai reggini.

Quella di tatuatori e amanti dei tattoo è una grande famiglia che, per il weekend, si troverà a riunirsi per scoprire tutte le novità del momento al PalaBotteghelle.

Presenti, ovviamente, i tatuatori reggini che avete imparato a conoscere ed amare, come ad esempio Roberto Rogolino e Antonio Calarco, ma anche di fama nazionale e internazionale. Ben Grillo, Stizzo e Enzo Brandi, Luca Natalini giusto per citarne alcuni. Ognuno di questi artisti vi prenderà per mano e vi condurrà in un mondo fatto di arte, colori e aghi. Dal tradizionale al realistico, del geometrico al new school, i partecipanti alla Convention avranno modo di scoprire quale stile gli si addice di più.

Leggi anche

Seminari, burlesque, fachirismo estremo e shibari, gadget, mostre, musica dal vivo grazie alla presenza della band reggina ‘Kind of burning’. Le sorprese che caratterizzano la Tattoo Convention di Reggio Calabria sono veramente tantissime e impossibili da riepilogare.

Non possono mancare assolutamente food & beverage. Gli organizzatori dell’evento hanno deciso di puntare tutto sulla valorizzazione dei prodotti tipici calabresi e su una birra artigianale speciale: quella del Birrificio Reggino.

Le danze, però, si aprono questa sera, venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 21:00 presso il bistrot Zio Fedele.

Ricordate, l’appuntamento con il super evento è per sabato 7 dalle ore 11:00 alle 22:00 e domenica 8 dicembre dalle 10:00 alle 21:00.

Le prevendite su Viva Ticket sono chiuse, ma è ancora possibile partecipare acquistando i biglietti direttamente sul posto. Basta scegliere tra biglietto intero, ridotto per studenti (previa presentazione del libretto in cassa) e il bigiornaliero valido per entrambi i giorni!