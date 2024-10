Reggio torna ad essere palcoscenico della musica con Povia

La Città dello Stretto, ancora una volta, si trasforma in un palcoscenico musicale. A far da protagonista in questa occasione sarà il cantante italiano, vincitore di Sanremo 2006, autore de “I bambini fanni oh“, “Vorrei avere il becco“: Giuseppe Povia.

Da sempre impegnato nelle tematiche sociali, il cantautore riproporrà al pubblico reggino le canzoni che hanno scandito la sua carriera. Il tour estivo che farà tappa a Reggio Calabria il 26 luglio. Si chiamerà #Divertimentour, un nome che lascia già trapelare il clima di festa, musica, coinvolgimento per 2 ore, per uno spettacolo adatto a grandi e piccini.

L’appuntamento per il concerto acustico è a Piazza Sant’Anna alle 21:30 con ingresso libero.