Reggio, tutto pronto per Festa Madonna: sarà triste, ma il buonsenso dovrà prevalere

Nella mattinata odierna, presso la Basilica della Chiesa dell’Eremo, sono stati sostituiti i gioielli che resteranno nel Quadro della Madonna della Consolazione fino al mese di novembre.

A margine delle operazioni è intervenuto ai microfoni di CityNow il Presidente dell’Associazione Portatori: Gaetano Surace. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Quest’anno sarà una Festa strana. Anomala. Il suo sviluppo ci rattrista. Tutti noi, portatori ma anche i reggini, avremmo voluto vedere la Madre percorrere le strade della città come sempre. Questo non è possibile, il cuore è triste ma il buonsenso deve prevalere per far si che non accada l’irreparabile. Abbiamo condiviso queste decisioni e ci siamo adeguati. Come portatori faremo un servizio sostitutivo: anzi che trasferire a spalla la Sacra Effige, faremo il servizio d’ordine all’interno del Duomo durante le celebrazioni eucaristiche.”