Reggio, tutto pronto per il seminario di Ashtanga Yoga

Ha vissuto e viaggiato in Europa, nel Sud Est Asiatico, in America e in India. Simona Nucera arriva nella sua città per un seminario da non perdere

Avete mai sentito parlare di Ashtanga Yoga?

E’ una tradizione vivente che risale a 5.000 anni, uno stile ed un metodo dinamico attraverso il quale si sincronizzano respiro e movimento. E’ una pratica spirituale che purifica cuore, corpo e mente. Nei tempi moderni l’ashtanga yoga è legato al maestro Sri K. Pattabhi Jois che con passione ha diffuso la bellezza della pratica in innumerevoli persone in tutto il mondo noto come Guruji.

Domenica 30 giugno 2019 a partire dalle ore 7:00 alle ore 12:00 il Centro Culturale Helios di Via Giuseppe Mercalli, 63 di Reggio Calabria organizza il seminario di Ashtanga Yoga con l’esperta viaggiatrice Simona Nucera, appassionata di studi classici e di arte fin dalla più tenera età che oggi segue la principale pratica di Ashtanga Yoga sotto la guida di Sharmila Desai e del suo Guru Sri R. Sharath Jois.

Ma in cosa consiste l’ashtanga yoga?

Attraverso specifiche tecniche di respirazione e movimento aiutano il sangue a circolare liberamente intorno alle articolazioni, portando via i dolori del corpo. La pratica personale dell’Ashtanga Yoga è una caratteristica dello stile Mysore, che prende il nome dalla città indiana in cui Pattabi Jois ha svolto per anni il suo insegnamento. È condotta individualmente anziché in una classe, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Il maestro segue lo studente correggendone la posizione e assegnando le sequenze, che lo studente non può variare di sua iniziativa.

Il Centro “Helios” è presente a Reggio Calabria dal 1986. Nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività culturale dando vita a manifestazioni e corsi di meditazione, medicina naturale, filosofia esoterica, cosmobiologia, arti marziali, ecologia e cucina vegetariana, proponendo la realizzazione di un nuovo Umanesimo, scientifico e spirituale, che abbia come fine la diffusione di una cultura universale di pace, rispetto e unione tra tutti gli esseri umani.

Per poter partecipare al corso basta iscriversi al Centro Culturale Helios di Via Giuseppe Mercalli (tessera d’iscriziona Acsi 10.00 euro).

Per info e prenotazioni: 0965.593761 – cell. 349.1213416 oppure 333.2296285