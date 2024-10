Reggio, un polo del Ministero per riqualificare l’ex Caserma Duca d’Aosta?

Un rudere per il quale sono stati stanziati 896mila euro e che tra qualche anno dovrebbe diventare un polo moderno dedicato ad ospitare uffici

Un grande polo del ministero delle Finanze di Reggio. Questa l’intenzione -secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud- dell’Agenzia del Demanio per riqualificare l’ex caserma Duca d’Aosta. Un rudere per il quale sono stati stanziati 896mila euro e che tra qualche anno dovrebbe diventare un polo moderno dedicato ad ospitare uffici: Guardia di Finanza, Commissione Tributaria e Corte dei Conti.

Non sarà un’operazione facile riqualificare la cadente struttura che presenta gravi carenze sismiche e che è danneggiata. La gran parte della zona è stata sgomberata a maggio 2018. Alla fine, da 24 dimoranti ne erano rimasti circa 3 che vivevano da anni in una casa adiacente all’ex caserma che adesso è al vaglio delle autorità per le verifiche urbanistiche.

fonte: gazzettadelsud.it