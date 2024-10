Istituto “Falcomatà”. Mauro ai ragazzi: “Difendere le proprie scelte anche se impopolari”

Il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro ha preso parte all’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi eletto all’Istituto comprensivo “Italo Falcomatà”, un’assemblea che raccoglie più di mille studenti fra San Brunello-Santa Caterina ed Archi.

E proprio nell’aula magna del plesso di Santa Caterina, il numero due della squadra di governo guidata da Giuseppe Falcomatà, ha presenziato al giuramento del neo giovane sindaco, del suo vice e di 20 consiglieri. La discussione si è concentrata anche su un provvedimento della dirigente scolastica Serenella Corrado che vieta l’uso dei cellulari in classe, «una misura giusta anche se può apparire impopolare fra i membri della comunità scolastica».

è il messaggio lanciato da Mauro ai ragazzi:

«Ecco una scelta, quando è ritenuta importante e si è convinti della sua giustezza, va presa senza alcun indugio e senza inseguire il consenso. Chi amministra una comunità si assume una responsabilità precisa che deve puntare al bene generale pure se questa può comportare un deficit di gradimento.

Bisogna sempre seguire l’onestà e la correttezza evitando di cedere alle soluzioni più facili e rapide. Non servono scorciatoie quando si vuole perseguire un obiettivo, ma bisogna difendere le proprie convinzioni con la consapevolezza che saranno utili alla maggior parte delle persone amministrate. Il divieto dell’uso dei cellulari in classe, per esempio, è una scelta corretta anche se può apparire impopolare».