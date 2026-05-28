Al Reggio Village il DQ Sport X Art – Soccer Ability Summer Camp
Una settimana di calcio, formazione e crescita per i giovani atleti
28 Maggio 2026 - 08:30 | Redazione
Dal 22 al 26 giugno 2026, presso il Centro Sportivo Reggio Village di Reggio Calabria, prenderà il via il DQ SPORT X ART – SOCCER ABILITY SUMMER CAMP, un progetto sportivo e formativo rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.
Il camp nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza che vada oltre il tradizionale allenamento calcistico, mettendo al centro lo sviluppo completo del giovane atleta attraverso un approccio multidisciplinare e una rete di collaborazione tra realtà sportive del territorio.
Organizzato in formula Day Camp (8:30–16:30), il progetto prevede una settimana strutturata di attività tecniche, educative e relazionali, durante la quale i partecipanti saranno accompagnati da professionisti specializzati in diversi ambiti della performance sportiva.
Tra le attività previste:
– allenamento calcistico e sviluppo delle competenze di gioco
– perfezionamento della tecnica e della tattica individuale
– lavori specifici di tecnica applicata e situazioni di gioco
– attività dedicate al futsal e allo sviluppo decisionale
– preparazione atletica e coordinativa
– percorsi dedicati ai portieri
– mental coaching e strumenti di psicologia dello sport
– attività orientate alla crescita personale, alla collaborazione e alla consapevolezza sportiva
Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è la presenza di un modello di collaborazione tra academy sportive, nato per valorizzare il lavoro sul territorio e creare un’esperienza condivisa tra realtà differenti ma accomunate dalla stessa visione educativa dello sport.
Il camp vuole rappresentare un’occasione concreta per vivere il calcio come strumento di crescita, apprendimento e formazione, in un ambiente dinamico, qualificato e stimolante.
DQ SPORT X ART – SOCCER ABILITY SUMMER CAMP si propone così come un appuntamento dedicato ai giovani calciatori che desiderano vivere un’esperienza intensa, coinvolgente e costruita attorno alla qualità del lavoro sul campo e alla crescita della persona.
Informazioni e iscrizioni
Centro Sportivo Reggio Village – Reggio Calabria
22–26 giugno 2026 – 8:30–16:30 info: 389 314 5247
e-mail: dqsport24@gmail.com
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