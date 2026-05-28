Al Reggio Village il DQ Sport X Art – Soccer Ability Summer Camp

Dal 22 al 26 giugno 2026, presso il Centro Sportivo Reggio Village di Reggio Calabria, prenderà il via il DQ SPORT X ART – SOCCER ABILITY SUMMER CAMP, un progetto sportivo e formativo rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.

Il camp nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza che vada oltre il tradizionale allenamento calcistico, mettendo al centro lo sviluppo completo del giovane atleta attraverso un approccio multidisciplinare e una rete di collaborazione tra realtà sportive del territorio.

Organizzato in formula Day Camp (8:30–16:30), il progetto prevede una settimana strutturata di attività tecniche, educative e relazionali, durante la quale i partecipanti saranno accompagnati da professionisti specializzati in diversi ambiti della performance sportiva.



Tra le attività previste:

– allenamento calcistico e sviluppo delle competenze di gioco

– perfezionamento della tecnica e della tattica individuale

– lavori specifici di tecnica applicata e situazioni di gioco

– attività dedicate al futsal e allo sviluppo decisionale

– preparazione atletica e coordinativa

– percorsi dedicati ai portieri

– mental coaching e strumenti di psicologia dello sport

– attività orientate alla crescita personale, alla collaborazione e alla consapevolezza sportiva

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è la presenza di un modello di collaborazione tra academy sportive, nato per valorizzare il lavoro sul territorio e creare un’esperienza condivisa tra realtà differenti ma accomunate dalla stessa visione educativa dello sport.

Il camp vuole rappresentare un’occasione concreta per vivere il calcio come strumento di crescita, apprendimento e formazione, in un ambiente dinamico, qualificato e stimolante.

DQ SPORT X ART – SOCCER ABILITY SUMMER CAMP si propone così come un appuntamento dedicato ai giovani calciatori che desiderano vivere un’esperienza intensa, coinvolgente e costruita attorno alla qualità del lavoro sul campo e alla crescita della persona.

Informazioni e iscrizioni

Centro Sportivo Reggio Village – Reggio Calabria

22–26 giugno 2026 – 8:30–16:30 info: 389 314 5247

e-mail: dqsport24@gmail.com