Al Reggio Village ‘Padel Center’ giochi e paghi la metà

Occasione da non perdere per gli amanti del Padel

Il Reggio Village Padel Center è ormai uno dei punti di riferimento per gli amanti di questo sport. Due campi di nuova generazione nel cuore della città per una disciplina che oggi è tra le più praticate a livello mondiale. Il centro sportivo vuole fare un regalo a tutti gli appassionati padellisti e propone la “Promo mattina”. Dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 14,30 la singola partita al prezzo di € 20. La promozione parte da lunedi 6 novembre. Per la tua prenotazione chiama il 327.4826898. Reggio Village si trova in via Messina a Reggio Calabria.

Qualche giorno fa ha visitato il centro sportivo l’ex Ds della Reggina Massimo Taibi, anche lui appassionato di Padel.