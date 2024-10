La Viola cambia volto, si adegua alle regole della Federazione e si rafforza.

Oggi pomeriggio, presso lo studio del dottore commercialista Demetrio Arena, davanti al notaio Sonia Tullia Barbaro, la Asd Pallacanestro Viola Supporters Trust si è trasformata nella Pallacanestro Viola Ssdarl.

Oltre al presidente e amministratore unico della società, Carmelo Laganà, e all’associazione Supporters Trust Viola, entra a far parte del sodalizio societario una cordata di imprenditori e professionisti reggini che si infoltirà ancor di più nelle prossime ore grazie ad accordi pregressi già stipulati e all’incessante lavoro della società neroarancio.

Un’operazione fondamentale per il rafforzamento delle operazioni, per la solidità finanziaria e strutturale, per il futuro della Viola. Un passo che, oltre ad essere presupposto per l’iscrizione e la partecipazione al campionato di serie B, getta le basi per una struttura societaria in grado di coinvolgere il territorio e affrontare con serenità l’impatto con la pallacanestro nazionale.