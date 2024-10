Reggio, Ascani: ‘Istruzione fondamentale per questa terra’

Visita istituzionale a Reggio Calabria per il vice Ministro Anna Ascani.

Al salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio, si è svolto l’evento conclusivo degli Stati Generali delle Politiche Giovanili della città Metropolitana di Reggio Calabria, promossi dal settore formazione dell’ente guidato da Francesco Macheda. Insieme a loro anche il delegato alle politiche giovanili e al bilancio gemma metro city Antonino Castorina.

Prima della conferenza stampa, Ascani, è intervenuta ai microfoni della stampa presente.

“Ho la fortuna -afferma- di occuparmi di scuola, il luogo dove i sogni dei ragazzi dovrebbero diventare realtà e prospettive concrete. Quello che noi stiamo facendo è investire per dare ai ragazzi le opportunità che in questa terra spesso non trovano per le quali si allontanano, lasciando questa terra più povera. Dobbiamo dare un’istruzione all’altezza delle necessità di questo territorio, molto ricco ma spesso lasciato da solo.”