Reggio Fest 2025, applausi per lo show di Stefano De Martino

Si è chiusa con la platea teatrale di Piazza del Popolo completamente gremita per l’atteso show di Stefano De Martino, la tre giorni di eventi organizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna nell’ambito del progetto ReggioFest2025: cultura diffusa”, promosso dal Comune e finanziato a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Piazza del Popolo: Arte, Musica e Teatro, questo il titolo del progetto multidisciplinare ideato e diretto da Pegna che si è aggiudicato l’apposito Bando comunale, ha trasformato la storica Piazza reggina in un vero teatro all’aperto, con imponente palcoscenico, posti a sedere numerati e back stage dotato di ogni accorgimento per l’accoglienza agli artisti.

Per l’occasione, sono state adottate anche ulteriori misure di sicurezza, come la chiusura della circolazione circostante, l’installazione di corrimano alle scalinate, ben tre torri faro di emergenza, presenza di mezzi di soccorso e antincendio.

“Condivido l’idea del sindaco Falcomatà, che ringrazio per il prezioso supporto, di rivalutare e riqualificare questa immensa piazza a ridosso del centro storico e del lungomare, immaginandola proprio come una grande Arena per eventi estivi, anche a pagamento – ha affermato Ruggero Pegna .

Come accade in moltissime Città, spazi di questo tipo possono rinascere, diventando luoghi di aggregazione culturale e divertimento, se trasformate temporaneamente in arene e teatri all’aperto.

Con un adeguato progetto e la previsione di ogni misura ottemperante alle normative vigenti può ospitare fino ad oltre diecimila persone in piedi e circa quattromila a sedere; già nel 2012, per il concerto di Biagio Antonacci, ha ospitato ben undicimila spettatori paganti!”.