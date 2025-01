Il Circolo ReggioSud sostiene i ricorrenti contro il Ponte: ‘Sentenza che lascia sbigottiti’

"Condannati i ricorrenti a pagare cifre astronomiche per spese legali, per un totale di 340.000 euro. Questa cifra è certamente ingiusta, spaventosa e allarmante" la nota

La sentenza del Tribunale di Roma, di non ammissibilità dell’Azione Inibitoria collettiva promossa da centoquattro cittadini contro la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e il continente (il cosiddetto Ponte), ci trova profondamente colpiti e sorpresi. Ciò che ci lascia davvero sbigottiti poi è la condanna dei ricorrenti a pagare cifre astronomiche per spese legali, per un totale di 340.000 euro. Questa cifra è certamente ingiusta, spaventosa e allarmante.

Sicuramente la sentenza indigna le tante persone che da anni lottano per difendere questo territorio meraviglioso, qual è quello calabrese e siciliano, da un ecomostro che causerebbe soltanto danni, devastazione, espropri per centinaia di abitazioni con altrettante famiglie che vi vivono. Lo Stretto va difeso perché è un patrimonio non esclusivamente di chi lo abita ma dell’umanità intera. Un ecosistema unico al mondo in equilibrio con la natura e innestato nella faglia ibleo-maltese di elevata attività sismica, messa davvero in pericolo oltremodo da politiche incomprensibili considerati i pareri negativi di molti scienziati ed addetti ai lavori.

Un sostegno concreto ai ricorrenti

In questo caso vanno difesi anche i centoquattro coraggiosi cittadini che si sono opposti pacificamente tramite il ricorso legale. Per questi motivi, come Circolo Reggio Sud, di Reggio Calabria, sosterremo i ricorrenti partecipando al crowdfunding, creando azioni, eventi ed altre modalità per stare concretamente al fianco di queste persone. Ma soprattutto vogliamo lanciare un messaggio di lotta e resistenza alle forze sane di questo territorio che sono, come noi, contrari alla realizzazione dell’opera:

Andiamo avanti più decisi ed uniti di prima nella difesa dello Stretto, patrimonio del mondo intero!

Circolo Politico/Culturale ReggioSud