Reggiseno perfetto? Triumph compie 100 anni e lancia il progetto ‘Stand Up for Fit 2014’.

di Laura Maria Tavella – Triumph compie 100 anni e lancia il progetto «Stand Up for Fit 2014», il servizio di consulenza che permette alle clienti di usufruire della professionalità degli addetti ai lavori che, singolarmente, si occuperanno di misurare e consigliare il modello più adatto.Sono,infatti, ben 73 le taglie personalizzate che Triumph mette a disposizione delle donne, una per ogni diversa esigenza. È possibile prenotare un appuntamento online o recarsi direttamente in un punto vendita Triumph. Inoltre la nuova app Fit Finder racconta i 5 modelli chiave di reggiseno del celebre marchio. L’applicazione è una guida che aiuta a scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze, e direttamente dalla app si può prenotare il fitting personalizzato presso il punto vendita Triumph più vicino. Infine è possibile scoprire il modello perfetto lasciandosi ispirare dal film SUFF all’indirizzowww.triumph.com e su twitter #StandUpForFit.