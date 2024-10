Reggina, Garufo: ‘Toscano una vera forza. Un orgoglio indossare questa maglia’

La Reggina vola. Dopo la vittoria di Avellino la squadra di Toscano ha allungato il passo rispetto alle inseguitrici, anche se il cammino è ancora molto lungo e tortuoso. Ospite di “Passione Amaranto” in onda su Reggina Tv, ha parlato di un pò di tutto l’esterno Desiderio Garufo: “Avellino tappa importantissima, perchè affrontavamo una squadra che con il cambio di allenatore aveva conquistato quattro punti in due gare contro Bari e Ternana.

Per noi era il terzo incontro in una settimana e siamo riusciti a conquistare bottino pieno anche questa volta, vi assicuro che oltre l’aspetto fisico, anche quello mentale non è semplice da tenere sempre molto alto. Ma questo è un gruppo compatto e di livello, composto da giocatori che vengono ritenuti tutti titolari ed i cambi effettuati ne sono stati la dimostrazione.

La classifica è meglio guardarla più avanti, di sicuro il nostro obiettivo è quello di rimanere sempre attaccati alle zone di vertice, poi tutti sapete anche attraverso il mercato di riparazione che il girone di ritorno rappresenta sempre un secondo campionato.

Con Toscano abbiamo vinto un campionato ed una Supercoppa a Novara. Insieme al suo staff conosce benissimo la categoria, allenatori che sanno motivare il gruppo, tenere tutti sotto pressione, ma quella giusta e poi la capacità di amalgamare un gruppo come il nostro che era totalmente nuovo.

E’ motivo di orgoglio indossare questa maglia e questo è il pensiero di tutti i compagni, sentiamo questa responsabilità. Tutti uniti compreso l’ambiente esterno, i tifosi soprattutto in casa in alcuni momenti sono stati determinanti, credono in quello che stiamo facendo e vederli numerosi anche in trasferta ci riempie di gioia”.