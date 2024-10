Reginaldo: ‘Denis numero uno. Giocato poco insieme? In serie B’

Lunga chiacchierata con Reginaldo a “Buongiorno Reggina”, tra l’attesa per la promozione in serie B e le belle parole spese nei confronti dei compagni, in modo particolare verso German Denis:

“Io ho fatto tre anni in serie C e conosco la categoria. Sono rimasto impressionato dal comportamento di un campione come German Denis. Non so quanti gol ha fatto in carriera, più di duecento forse, arrivava da un campionato dove c’erano 30-40mila tifosi a partita, ma si è calato nella nostra realtà in maniera incredibile.

Leggi anche

E’ un numero uno a livello tecnico, umano e professionale. Mister Toscano ci ha gestito alla grande dividendoci spesso i minuti in ogni gara e con grandi risultati vedi la trasferta di Avellino. German poteva tranquillamente pretendere di giocare sempre, invece non è stato affatto così. In coppia? Non abbiamo giocato moltissimo assieme, anche perchè e per fortuna abbiamo trovato un Corazza che ha fatto tantissimi gol e poi c’è un giocatore che purtroppo non è stato molto con noi per infortunio, ma che per me è fortissimo come Doumbia.

Con Denis speriamo di essere la coppia vincente in serie B”.