Reginaldo: ‘Venga dato a Cesare, quel che è di Cesare’

Dopo la decisione di far ripartire i campionati di A e B, si attendono notizie riguardo la terza serie su eventuali ripartenze, date e modalità. Se ne è parlato a “Buongiorno Reggina”, insieme all’attaccante amaranto Reginaldo: “Riguardare le immagini di questo campionato e dei miei gol, mi sono venuti i brividi, soprattutto quella rete all’ultimo secondo a Lentini. peccato che tutto si sia fermato, si stava vivendo un momento magico condiviso con i nostri tifosi.

Adesso spero venga dato a Cesare quel che è di Cesare. Sono successe cose gravissime ed è stato giusto fermarsi. La Reggina ha dominato questo campionato e battuto tanti record. Non eravamo favoriti, dietro ad almeno cinque squadre, ma sin dal ritiro ho avuto grandi sensazioni. Immagino si cercherà di fare un play off, sicuramente non credo sia giusto farlo con le prime di ogni girone. Soprattutto da noi che mancano solo otto giornate.

Giocare a porte chiuse? Conoscendo i tifosi della Reggina, sarebbero venuti fuori dallo stadio a tifare.

Menez? Fossi in lui sarei contento di essere accostato alla Reggina. Ma il presidente ed il DS sanno quando e come muoversi, probabilmente non da adesso. Neanche io sono sicuro di rimanere per la prossima stagione, ancora troppo presto per parlare di mercato.

Federica Scipioni? Sono contento per questo nuovo incarico, ha sempre lavorato tanto per la Reggina ed ogni giorno riesce a dare sempre il massimo per la causa”.