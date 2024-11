Reginaldo: ‘Con la Vibonese si capirà la vera forza della Reggina’

Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex giocatore Reginaldo ha condiviso le sue impressioni sulla Serie A e non solo, con un focus sulle squadre che hanno fatto parte della sua carriera sportiva. In questo estratto, le parole di Reginaldo sulle ambizioni stagionali della Reggina, attualmente quarta nel gruppo I di Serie D.

Le parole di Reginaldo sulla Reggina

Per la Reggina nel Girone I della Serie D, Vibonese, Scafatese e Siracusa stanno dimostrando di essere un “gradino superiore” rispetto alla squadra di Rosario Pergolizzi, secondo Reginaldo?

“Con la squadra allestita quest’anno, la Reggina è lì per vincere il campionato. È a due punti dal primo posto ed è ancora tutto apertissimo. È anche vero che dovrà vedersela con le squadre che la precedono, perché stanno andando molto bene. (…) Ciò nonostante, la Reggina è in questa corsa a quattro e dovrà fare di tutto per non farsi sfuggire questa occasione.

Se la squadra riuscirà a mantenere le prime posizioni fino a gennaio, credo che la società deciderà di intervenire anche sul mercato per portare qualche altro elemento che aiuti a fare la differenza. So di essere di parte, ma, naturalmente, spero di cuore che la Reggina possa andare presto in Serie C. È il minimo per una città fantastica che mi ha permesso di vivere un’emozione bellissima con la conquista della Serie B nel 2020. (…)”.

